Startschuss für Sanierungen von Tirols Autobahnen

Den Beginn macht am Dienstag die A13 Brennerautobahn. Dort finden Sanierungen im Bereich der Anschlussstelle Patsch statt. Die Asfinag erneuert dort umfassend die Hangbrücke. Die Hauptfahrbahn sei in diesem Bereich nicht von den Arbeiten betroffen. „Lediglich für den Verkehr, der an der Anschlussstelle Richtung Brenner auffahren muss, besteht eine Umleitung über die benachbarte Anschlussstelle Zenzenhof“, heißt es. Die Arbeiten werden vermutlich bis November 2024 dauern. Die Asfinag investiert rund 4,5 Mio. Euro.