Das Füttern von Schwänen wird jetzt richtig teuer

„Zu viele Höckerschwäne am Attersee“: In einem aktuellen Schreiben der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck wird auf das langjährige Problem mit der Überpopulation der Wasservögel und den dadurch entstandenen Schäden an den Wiesenflächen im Seengebiet im Salzkammergut hingewiesen.