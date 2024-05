Ermacora fällt mit Knieverletzung Wochen aus!

„Verletzung kommt natürlich zu einem ungünstigen Zeitpunkt!

„Die Verletzung kommt natürlich zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Dennoch bin ich zuversichtlich, spätestens beim Challenger in Polen (Anm.: Ende Mai) wieder mit Pippo am Court zu stehen. Das Antreten für die Olympia-Qualifikation Mitte Juni sollte sich auf jeden Fall ausgehen“, sagte Ermacora, der am Samstag die Diagnose erhalten hatte.