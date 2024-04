Rote Schnapsidee? | Falscher Schneckerl

Falscher Schneckerl. Was für eine glückliche Fügung für eine Redaktion, wenn der Leiter des Sportressorts nicht nur ein überaus kompetenter Kenner der Materie ist, sondern darüber hinaus auch über komödiantisches Talent verfügt. Und zwar ein so großes, dass Kollege Peter Moizi als „Comedy Hirte“ längst im ganzen Land bekannt ist. Besondere Spezialität unseres Sportchefs: Er imitiert heimische Sportgrößen so perfekt, dass man mit geschlossenen Augen meinen könnte, das Original zu hören. Und so dachten wir (mit geschlossenen wie offenen Augen) gestern während der Redaktionskonferenz, „Schneckerl“ Herbert Prohaska stünde mitten unter uns. Der österreichische Jahrhundert-Kicker schreibt zwar seit vielen Jahren für die „Krone“, aber an Konferenzen nimmt er für gewöhnlich nicht teil. Und so sprach der falsche Schneckerl und erzählte, was der richtige Schneckerl zum Fußball-Thema dieser Tage, dem Bayern-München-Angebot an unseren Nationaltrainer Ralf Rangnick denkt: „Ich wäre in meiner Zeit als Teamchef zu Fuß nach Rom gegangen, wenn mir AS Roma den Trainerjob angeboten hätte.“ Mit einer entscheidenden Ergänzung: „Doch nie vor einem Turnier wie der EURO!“ Ja, da ist uns in der Konferenz das Lachen über den perfekt imitierten österreichischen Ex-Teamchef gleich vergangen. Denn Prohaska hat natürlich recht: Würde sich Rangnick tatsächlich für einen Wechsel zu Bayern nach der EURO entscheiden, dann hätte er in der Vorbereitung auf dieses Turnier und während der Europameisterschaft – noch dazu in Deutschland! – ständig seinen neuen Klub im Hinterkopf. Aber in seinem Kommentar in der heutigen „Krone“ kommt Prohaska ohnehin zum Schluss, dass Rangnick den Bayern absagen werde und bis zur WM 2026 unser Teamchef bleiben wird. Prohaskas (und diesmal nicht Peter Moizis) Wort in des Fußball Gottes Ohr. Wir wollen ja mindestens Europa-, wenn nicht Weltmeister werden, oder?