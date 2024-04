Salzburgs Abwehrchef mit rabenschwarzem Tag

Trotz 0:2-Führung verlor der FC Red Bull Salzburg am Mittwochabend in Klagenfurt. Am Ende gewannen nämlich die Hausherren aus Kärnten mit 4:3. Während es bei den Gästen nur einen Spieler gab, der überzeugen konnte, blieben viele Bullen klar unter ihren Möglichkeiten. Die Noten im Detail.