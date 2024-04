Schleppernetz: Verdächtige mit Österreich-Wohnsitz

Den italienischen Carabinieri ist offensichtlich ein größerer Schlag gegen eine Schlepperbande gelungen. In mehreren Provinzen gab es Razzien. Den Beschuldigten wird Menschenhandel vorgeworfen. Bei zwei Verdächtigen mit Wohnsitz in Österreich seien Durchsuchungen angeordnet worden, teilten die Carabinieri am Mittwoch mit.