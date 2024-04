Gusenbauer: „Wir bauen die guten Häuser auf“

Als längst klar war, dass Benko in massive Probleme schlittert, gab Ex-SPÖ-Kanzler Alfred Gusenbauer im Dezember 2022 an seine „Signa-Familie“ noch Durchhalteparolen aus. Heute stehen in Wien und deutschen Städten Baugerippe als Mahnmale. Krone+ zeigt das skurrile Video des Größenwahns auf einer Party, auf der es wie im Film „Wolf of Wall Street“ zuging.