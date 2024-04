Zwei Sportwagen von Drogendealer eingezogen

Koks in Wohnung gefunden

Am 22. Februar wurden in einer der Wohnungen der Beschuldigten neben rund ein Kilogramm Kokain, diversen Streckmitteln, Verpackungsmaterialien und Bargeldbeständen auch Totalfälschungen in- und ausländischer Führerscheine und Personalausweise samt Fälschungsequipment sichergestellt. Der 45-Jährige und der 30-Jährige wurden festgenommen und befinden sich seitdem in Untersuchungshaft. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurden die beiden hochpreisigen Sportwagen des 45-jährigen Hauptbeschuldigten, der über zwei weitere Scheinidentitäten verfügte, sichergestellt.