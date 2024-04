Nach 31 Jahren Pause kehrt Luxemburg zurück

Tali Golergant lebte bis zum zehnten Lebensjahr in Chile und Argentinien, bevor sie mit ihrer Familie nach Luxemburg kam. Nach dem Schulbesuch studierte sie in New York und lebt jetzt wieder im Großherzogtum. Luxemburg sei ihr Zuhause. „Ich fühle mich definitiv luxemburgisch“, sagte die Singer-Songwriterin, die auch als Gesangslehrerin arbeitet.