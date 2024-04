Kaleen heizt ESC-Fans mit imPOsantem Outfit ein

Outfits im „Rave“-Test

Nach dem Outfit-Hoppala der letzten Woche ist Kaleen jetzt jedenfalls für jeden noch so freizügigen Bühnen-Look gerüstet, wie sie in ihren Insta-Storys unter Beweis stellte. In einem der Videos zeigte sie sich nämlich beim „Pre-Stage-Test“ in einem Glitzer-Dress.