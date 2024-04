Das plant Sturms Kult-Einpeitscher gegen Rapid

Das 1:0 war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich. Das ist jedenfalls Sturms Plan, wenn Mittwochabend im Wiener Westen das zweite Duell gegen Rapid ansteht. Im Fernduell mit Salzburg sollte der nächste Dreier eingefahren werden. 2500 Sturm-Fans werden die Schwarzen in Hütteldorf unterstützen. „Wir verschwenden keine Gedanken an eine vorentscheidende Woche, keine Gedanken an eine mitentscheidende Woche – was im Hier und Jetzt für uns zählt ist der Mittwochabend. Das Spiel gegen Rapid ist stimmungsvoll und groß genug, wir reisen mit einem guten Gefühl nach Wien, weil wir wissen, dass wir am Freitag nicht unser bestes Spiel gezeigt haben und trotzdem gewonnen haben. Ich erwarte mir Adaptionen bzw. leichte Veränderungen im Rapid-Spiel, sowohl taktisch als auch personell. Was uns und unser Spiel angeht wollen wir zulegen und besser sein als Freitag. Der Sieg im ersten Spiel gegen Rapid war vor allem wichtig für unsere Köpfe, deshalb starten wir auch mit einem sehr guten Gefühl in diese coole Woche“, sagt Ilzer.