Auf Schweizer Bank Richtung Europa

Der als „Zweier“ seine Reservistenrolle akzeptiert, sich damit aber nicht anfreunden kann. „Jeder will spielen, das gilt auch für mich.“ An Marvin Keller gibt’s jedoch kein Vorbeikommen. Der von den Young Boys ausgeliehene Keeper kassierte in 27 Partien 42 Treffer, im Schnitt 1,56 pro Spiel. Sechsmal hielt er seinen Kasten sauber.