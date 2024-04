Jetzt zieht Austria Klagenfurt sogar vors Gericht

Kröpfl nach Klagenfurt?

Abseits davon ist ein Pörtschacher ein Thema in Klagenfurt – allerdings beim FC KAC! Nach Mihret Topcagic könnte der Rückrunden-Leader der Kärntner Liga nämlich mit dem nächsten Profi nachladen! So hat Coach Rudi Perz Mario Kröpfl kontaktiert. Der 34-Jährige hat 42 Bundesliga- und 161 Zweitliga-Spiele am Buckel, baut nun nahe Techelsberg ein Haus. „Meine Zukunft ist noch offen, ich wurde schon von einigen Klubs kontaktiert“, grinst Kröpfl, dessen Vertrag in Hartberg ja sicher nicht verlängert wird.