Erste Pflegelehrlinge beginnen Ausbildung in OÖ

Die ersten Pflegelehrlinge in Oberösterreich sind bereits in ihre Ausbildung gestartet. Beim Sozialhilfeverband Ried ihre Tätigkeit und im Seniorenzentrum Spallerhof in Linz werden heuer insgesamt zehn Lehrlinge im Pilotbetrieb in Oberösterreich erwartet. Im November beginnt für sie die Berufsschule 1 (BS 1) in Linz, in Kooperation mit der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am Neuromed Campus (OÖG).