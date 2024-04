Nach Neulengbach-Pleite Fokus auf Vienna-Match

Bereits in der neunten Minute kassierten seine Damen das 0:1 – das erste Gegentor im Liga-Frühjahr. „Das haben wir ihnen zu leicht gemacht“, ärgerte sich der Coach, der in der Folge zwar die eine oder andere Chance seines Teams sah, aber keine wirklich zwingende. „Es soll keine Ausrede sein und ich bin mit meinen Angreiferinnen auch zufrieden. In solchen Partien sieht man aber schon, dass uns Spielerinnen wie Eileen Campbell, Linda Natter oder Vera Elgaß fehlen.“ Und so kam es, wie es kommen musste: Statt des Ausgleichs fixierte Sandra Mayrhofer in Minute 80 das 2:0 für die Gastgeberinnen und damit die erste Liga-Pleite der Altacherinnen in der Rückrunde.