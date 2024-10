Lech trennt sich von Tourismusdirektor Fercher

Zeit des Abschieds: In Lech am Arlberg werden die Weichen in der Lech Zürs Tourismus GmbH neu gestellt: Der langjährige Geschäftsführer Hermann Fercher wird sein Amt nur noch bis 2025 ausfüllen, danach werden die Geschicke des Unternehmens in andere Hände gelegt, in wessen ist aber noch unklar. Diese Entscheidung wurde gemeinsam in der Generalversammlung am Montag getroffen und beschlossen.