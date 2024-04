Boxen: Nach Massenschlägerei folgt Dopingverdacht!

Eigentlich war der Wiener Boxer Elsaev als Favorit in den Ring gegangen. Doch was folgte, war alles andere als eine „leichte Partie“: Elf Runden lang forderte der in Kuba geborene und in Spanien boxende Lamela den gebürtigen Tschetschenen, bis es in der zwölften Runde das K.o. setzte.