Elsaev-Kampf eskaliert – Massenschlägerei

Der Reihe nach: Elsaev hätte gern den Titel im Halbschwergewicht geholt. In der Wiener Steffl Arena wäre alles angerichtet gewesen. Aber sein Gegner erwies sich als Spielverderber. Carlos Lamela bearbeitete Elsaev schwer, richtete ihn in der vorletzten Runde schon ziemlich her und schickte in der letzten Runde endgültig auf die Bretter. Elsaev blieb schwer lädiert am Boden liegen, während Carlos Lamela aufreizend provokant jubelte.