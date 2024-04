„Steirischer Erzherzog“ trug Tirol im Herzen

Eines der großen Anliegen des „steirischen Prinzen“ war die Bildung, so gründete er etwa den Vorläufer der Montanuniversität in Leoben und den der Technischen Universität in Graz, die Landesbibliothek und das Landesarchiv. Mit dem Joanneum schuf er eine Bildungseinrichtung, in der es bis heute nicht nur um die Präsentation der vielen Schätze geht, sondern um Forschung. Und so ist es kein Zufall, dass gerade diese Institution das Museum für den Habsburger „Sturschädel“ einrichtet.