Schellhorn ist Salzburger Neos-Spitzenkandidat

„Bei der anstehenden Nationalratswahl steht viel auf dem Spiel. Wir müssen jetzt die richtigen Weichen stellen, damit die Menschen wieder Vertrauen in die Politik fassen und sich aus eigener Kraft etwas aufbauen können. Schluss mit Stillstand, leeren Versprechen und Machtkämpfen“, meinte in er in erster Reaktion am Wochenende.