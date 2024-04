Thomas Raffl: Meistertitel ein „mentaler Kraftakt“

Für Thomas Raffl ist der Gewinn des Eishockey-Meistertitels auch ein „mentaler Kraftakt“ gewesen. Dabei erinnerte der Kapitän des EC Red Bull Salzburg an die bittere 1:4-Niederlage am Dienstag daheim gegen den KAC, die ein siebentes Spiel notwendig gemacht hatte. In diesem glänzte Salzburg am Freitagabend in Klagenfurt mit einem 6:2-(2:0,2:0,2:2)-Erfolg und sicherte sich den dritten Titel in Folge.