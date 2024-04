West Wien im Cup-Finale! „Einfach unfassbar“

West Wien zog gestern in Schwaz als erster Zweitligist überhaupt ins heimische Handball-Cup-Finale ein – dank eines tollen 28:25-Sieges gegen den HLA-Zehnten Graz. „Es ist einfach unfassbar“, so Marouschek. „Meine Burschen waren ein Wahnsinn, sind im Spiel immer stärker geworden und haben ihre Qualitäten gezeigt.“ Die jungen Wiener lagen vor A-Teamchef Pajovic nach 26 Minuten erstmals +3 (14:11) voran, nach dem Pausen-16:14 erhöhten Kapitän Pfeifer und Co. rasch auf +5. So klar führten sie auch nach 50 Minuten, ehe Graz nochmals rankam – aber Uvodic hielt einfach richtig stark. „Sandro war unglaublich, hatte zudem eine gute Deckung vor sich“, lobte Marouschek, in dessen Team Clemens Möstl und Bryslawski mit je sechs Toren Topscorer wurden.