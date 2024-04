Von Sperrmüll und Almosen kann man nicht leben

„Nur Ware bringen, die verkauft werden kann“

700 Regalmeter voll ausgefallener, seltener, kurioser, nostalgischer und vielfach sehr praktischer Produkte stehen bei Ho&Ruck in der Haller Straße. Unzählige Tiroler haben hier schon gute Stücke gefunden – und abgegeben. Doch immer öfter werden Waren vor die Tür gestellt, die nicht mehr zu gebrauchen sind. Richtiger Sperrmüll! „Manche Menschen glauben, wir können alles brauchen“, konstatieren die Geschäftsführer. So mancher wolle sich so wohl die Mülltrennung und die teils kostenpflichtige Entsorgung sparen. „Dinge, die wir nicht verkaufen können, sind uns keine Hilfe, sondern eine große Belastung“, appellieren Martina Wolf-Kuntner und Thomas Holzer an die Bevölkerung, nur gute Stücke abzugeben. Denn der Aufwand für die Entsorgung von Sperrmüll sei enorm.