Rekordmann Herzog will bester Österreicher werden

Der Schwung von Bauernfeind nach seiner Steigerung auf 2:12:49 im vergangenen Oktober in Frankfurt wurde im Winter durch Erkrankungen gebremst. Die letzten drei Trainingsmonate waren aber vielversprechend, wie der Polizist, Familienvater und selbsterklärte „Spätzünder“ erläuterte. „Ich hatte jetzt elf sehr gute Wochen. Ich glaube, dass ich sehr nahe an die Form vom letzten Herbst rangekommen bin, genau werden wir es am Sonntag wissen.“