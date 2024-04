„Franklin“: Michael Douglas als US-Gründervater

Ohne Soldaten, Geld und Waffen sind die Vereinigten Staaten schneller am Ende, als sie begonnen haben!“ Benjamin Franklins (Michael Douglas) Ansage ist unmissverständlich – wenn sich die Unabhängigkeitsbewegung von Großbritannien loslösen und zum heutigen Amerika werden möchte, braucht sie dringend Unterstützung. Während in seiner Heimat also die amerikanische Revolution brodelt, wird Franklin 1776 – ohne jegliche diplomatische Ausbildung – nach Frankreich entsandt, um die nächsten acht Jahre mit den Franzosen eine Allianz in die Wege zu leiten. Franklin weiß sich mit Charisma und Charme durch die steife, weiß gepuderte Pariser Gesellschaft zu manövrieren, was er auch seinem Enkel Temple (Noah Jupe), den er im Schlepptau hat, versucht beizubringen.