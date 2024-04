„Scoop“: Skandalinterview als Thriller inszeniert

Durch seine Freundschaft mit dem Banker und Sexualstraftäter Jeffrey Epstein war Prinz Andrew immer wieder in den Schlagzeilen. Als Epstein 2019 in der Untersuchungshaft Selbstmord begann, zog sich auch das Netz um den Sohn von Queen Elizabeth enger zusammen. Schließlich trat er in der Sendung „Newsnight“ bei der BBC vor die Kamera – wie es zu dem folgenden Skandal-Interview kam, erzählt der neue Netflix-Film „Scoop“ mit Superstar Gillian Anderson („Akte X“, „The Crown“) in der Hauptrolle der Journalistin Emily Maitlis. Der Streifen beruht zwar auf wahren Begebenheiten, ist aber keineswegs dokumentarisch.