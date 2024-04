Ein Iraker und das Erbe des steirischen Prinzen

Vom IS zur Flucht gezwungen

Vor neun Jahren flüchtete Abood, der schon in seiner Heimat Mossul eine Kunstschule absolvierte, aus dem Irak nach Österreich. „Der IS hat die Herrschaft in Mossul übernommen und alles, was mit Kunst zu tun hat, verboten“, erzählt Abood der „Krone“. Nachdem sich die Terrorbande auch an seine Fersen heftete, beschloss er, den Irak zu verlassen. „Über Syrien, Türkei, Griechenland, Mazedonien, Serbien und Ungarn bin ich im Juni 2015 nach 2700 Kilometern Reise in Österreich angekommen.“ In Groß St. Florian fand er nicht nur eine neue Heimat, sondern auch die Möglichkeit wieder als Künstler aktiv zu werden.