Mann attackierte Nachbarn in Wien mit Hammer

Der 40-Jährige ist der Polizei allerdings wegen Suchtmitteldelikten bekannt, was den Verdacht nahelegte, dass er seinen Nachbarn unter Drogeneinfluss attackiert hatte. Der Vorfall ereignete sich gegen 10.45 Uhr, als der Angreifer an der Wohnungstür seines Nachbarn klingelte. Dieser machte auf, woraufhin der 40-Jährige einen Fuß in den Türspalt setzte und sich so Zutritt verschaffte. Dann griff er das 33-jährige Opfer an und schlug den Mann mehrfach. Er wurde mit einem Hammer auf dem Kopf und Oberkörper getroffen.