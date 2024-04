Mordversuch: Nachbarin mit Benzin übergossen

Donnerstagvormittag hatte ein 49-Jähriger seine Nachbarin in einer Wohnung in der Hietzinger Auhofstraße in Wien mit Benzin übergossen. Nachdem sie noch rechtzeitig flüchten konnte, verschanzte er sich in der Wohnung, übergoss sich selbst mit Benzin und zündete sich an. Kurz darauf kam es zu einer heftigen Explosion.