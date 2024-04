Inflation in Deutschland dürfte wieder steigen

Die Verbraucher in Deutschland müssen sich in den nächsten Monaten laut deutscher Bundesbank auf eine stark schwankende Inflation einstellen. Im April werde die Inflationsrate zunächst wohl nochmals zurückgehen, heißt es in dem am Donnerstag vorgelegten Monatsbericht der deutschen Zentralbank. „Im Mai könnte die Rate aber wieder auf einen Wert von etwa 3 Prozent zurückspringen, denn ein Jahr zuvor hatte die Einführung des Deutschlandtickets das Preisniveau gedämpft“, hieß es.