EZB: Leitzins bleibt weiterhin bei 4,5 Prozent

Die Europäische Zentralbank (EZB) nimmt Kurs auf eine bevorstehende erste Zinssenkung. Die Währungshüter um EZB-Präsidentin Christine Lagarde beschlossen am Donnerstag in Frankfurt zwar, den Leitzins weiter bei 4,5 Prozent und den am Finanzmarkt richtungsweisenden Einlagensatz bei 4,0 Prozent zu belassen, zugleich deuteten sie aber an, demnächst die Zinswende einzuleiten.