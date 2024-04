Ende der Torsperre: „Habe alles rausgeschrien!“

Warum es so lange nicht mit einem Jubelschrei geklappt hat? „Ich kam durch unsere Systemumstellung zu weniger Chancen. Zudem haben sich die Gegner auf uns eingestellt. Wir sind nicht mehr die graue Maus, werden in der Liga respektiert.“ Verständlich!

„Wichtig ist, dass wir den Flow beibehalten“

Dordrecht, das letzte Saison noch im unteren Tabellendrittel zu finden war, löste das Play-off-Ticket als Vierter frühzeitig, bleibt im Rennen um den Aufstieg. „Wichtig ist, dass wir den Flow beibehalten, die restlichen vier Partien bis zu den Play-offs abliefern“, nimmt sich der Matzener, der nun bei zehn Saisontoren hält, auch selbst an der Nase. „Ich hoffe, dass es jetzt wieder klappt. Die Rückendeckung des Trainerteams hat mir jedenfalls extrem geholfen.“ Auch ein Grund, warum sich der 24-Jährige (Vertrag läuft bis 2025) in Holland derzeit so wohlfühlt. „Ich kann mir vorstellen, hier länger zu bleiben, will aber einen Schritt nach vorne machen.“