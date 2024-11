SV Horn trennt sich von Trainer Riederer

„Die Entwicklung der Mannschaft in den letzten Wochen hat uns zu diesem Schritt beinahe gezwungen. Die Vielzahl an Gegentoren und die daraus resultierende schlechte Punkteausbeute erforderten unser sofortiges Handeln“, wurde SVH-Geschäftsführer Andreas Zinkel in einer Mitteilung zitiert. Der 33-jährige Riederer hatte in Horn im September 2022 übernommen, nach einem größeren Kaderumbruch im vergangenen Sommer blieben die Erfolge zuletzt aus.