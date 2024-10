„Paul hat sogar das Zeug für die Bayern“

Ein Wanner spielt schon für Österreich, pardon: in Österreich. Cousin Jannik Wanner, „Edelzangler“ in Diensten von Zweitligist Amstetten, der mit der Heidenheim-Leihgabe in engem Kontakt steht. „Wir telefonieren mindestens zweimal die Woche, tauschen uns aus“, erzählt der SKU-Kicker. „Natürlich reden wir viel über Fußball, darüber, was man besser machen kann.“