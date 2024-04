Aprilwetter! Es bleibt nass, kalt und regnerisch

Der Freitag startet bewölkt, aber schon bald erreichen dichte Wolken einer Kaltfront den Westen und Norden Österreichs. Von Vorarlberg bis in das Waldviertel regnet und schneit es bereits am Vormittag, bis zum Abend breiten sich die Niederschläge zumeist in Form von Schauern auf ganz Österreich aus. Die Schneefallgrenze pendelt tagsüber meist um 1000 Meter Seehöhe. Die Frühwerte liegen zwischen minus drei bis plus vier Grad und steigen auf plus sechs bis 14 Grad.