Neue Baumhaftung macht Schluss mit Angstschnitten

Auch viele Bäume, die wegen ihres hohen Alters einen besonderen ökologischen Wert hatten, fielen der Haftungspanik zum Opfer. Die neue Bestimmung soll solche sinnlosen „Angstschnitte“ künftig stoppen. „Der dafür im Schadenersatzrecht neu geschaffene § 1319b ABGB tritt am 1. Mai 2024 in Kraft“, so Bleckmann. Damit sieht es künftig so aus: