Baby Aleyna hatte es bei Geburt besonders eilig

Eigentlich wollten Nejra und Papa Ajdin selbst in Spital fahren, doch aufgrund der kurzen Wehenabstände entschied man sich kurzfristig in Absprache mit einer Freundin der Familie dagegen. Diese rief dann die Rettung - im Nachhinein war es die absolut richtige Entscheidung. „Es ging alles so schnell“, erinnert sich die Mama. „Ich bin sehr froh und dankbar, dass die Freundin da war und auch die Rettung so schnell kam. Alleine hätten wir das nicht geschafft“, so der Vater.