Simic verlässt Salzburg Richtung Cardiff

Nach über drei Jahren beim FC Red Bull Salzburg verlässt Roko Simic den österreichischen Meister und wechselt fix in die zweite englische Liga zu Cardiff City. Der 20-jährige kroatische Stürmer kam im Sommer 2021 zu den Bullen und absolvierte insgesamt 54 Spiele, in denen er sieben Tore erzielte und drei Assists beisteuerte. Während seiner Zeit in Salzburg konnte Simic zwei Meistertitel und einen ÖFB-Cup-Sieg feiern.