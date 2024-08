Blechlawine rollt auf Tauernautobahn nach Süden

„Vom Ferienende ist wenig zu spüren“, meldete ÖAMTC-Stauberater Herbert Thaler am Samstagvormittag von der Tauernautobahn in Salzburg. Ab dem Walserberg gab es aber dichten Kolonnenverkehr bis Hallein. Weiter südlich musste die Fahrbahn wegen eines defekten Fahrzeugs in der Einhausung Flachau auf eine Fahrspur verengt werden, was weit rückreichenden Stau bis vor den Reittunnel zur Folge hatte.