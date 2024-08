Traumkulisse bleibt dem Ironman erhalten

„Bestes Rennen weltweit“ lautete 2023 die Auszeichnung für den Ironman 70.3 in Zell am See. Noch vor dem Bewerb am Sonntag (11) geben die Veranstalter bekannt: Der Vertrag von Ironman und Zell am See wurde verlängert, die Pinzgauer Region bleibt bis 2029 fixer Bestandteil im Kalender.