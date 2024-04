Mit geklautem Parkgeld Drogensucht finanziert

Sechs Vorstrafen, drei davon einschlägig. Am Mittwoch kam die vierte Einschlägige dazu. Das beweist wohl, dass sich der 29-jährige Angeklagte im Veruntreuen von Geldern recht gut auskennt. Bei seinem jüngsten Prozess am Landesgericht Feldkirch ging es um die Erlöse aus Parkautomaten, die er als Mitarbeiter der „Parking Austria GmbH“ in die eigene Tasche steckte. Begangen hatte der Angeklagte die Tat am 25. Februar in Feldkirch. Mit dem satten Erlös von 8900 Euro finanzierte der Mann seine Drogensucht. Das räumte der Angeklagte in der Verhandlung auch ein.