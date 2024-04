Das große Zittern vor den frostigen Nächten

Binnen 48 Stunden ist die Temperatur in Villach am Dienstag um 29,8 Grad gesunken, auf dem Nassfeld fielen 25 Zentimeter Schnee und sogar weite Teile Kärntens lagen unter einer weißen Decke. Während unter der Schneelast Äste geknickt und Bäume umgefallen sind, geht für Pflanzen und Blüten von der weißen Pracht kaum Gefahr aus. „Schnee fällt je nach Stärke des Niederschlags sogar bei wenigen Plusgraden. Schaden an der Blüte oder der noch jungen Frucht fügt allerdings Frost zu“, erklärt Siegfried Quendler, Leiter der Obstbauversuchsanstalt in St. Andrä im Lavanttal.