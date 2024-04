Sucht, Schicksale, Auswege: Alkohol und die Folgen

Ein Begrüßungssekt hier, ein Bierchen da, ein Absacker zum Abschied: Oft beginnt die Alkoholsucht schleichend, manchmal endet sie in einer menschlichen Katastrophe für die Betroffenen und für die Familie. In unserer Krone+-Serie schildern Alkoholkranke ihr Schicksal und wie sie aus dem Teufelskreis herausgekommen sind. Wir zeigen mit Experten Auswege und die Folgen im Körper auf. Und wir erklären, welche rechtlichen und existenzbedrohenden Folgen Alkohol am Steuer anrichten kann.