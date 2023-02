Bei so viel Bier ist der Führerschein weg

Generell gilt für das Steuern eines Kraftfahrzeuges in Österreich die gesetzliche Grenze von 0,5 Promille Alkohol im Blut. Bei 0,8 Promille ist der Führerschein weg. Wenngleich die Reaktionszeit und auch die Wahl der richtigen Entscheidung bereits ab dem ersten Schluck negativ beeinträchtigt ist. „Bereits geringste Mengen an Alkohol beeinträchtigen das Denk- und Reaktionsvermögen. Verkehrsteilnehmende können in diesem Zustand ihr Leben, aber auch das ihrer Mitmenschen gefährden", warnt Dipl.-Ing. Klaus Robatsch, Leiter des Bereichs Verkehrssicherheit im KFV.