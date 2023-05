Der schleichende Weg in die Alkohol-Abhängigkeit

Alkohol gilt weltweit als unterschätzte Gefahr. Im internationalen Vergleich zählt Österreich sogar zu jenen Ländern, in denen am meisten davon konsumiert wird. In der Dialogwoche Alkohol, die noch bis 14. Mai läuft, dreht sich in Kärnten alles um die „gesellschaftlich anerkannte Genussdroge“. Eine Top-Ärztin klärt auch über den Entzug auf.