Tausende protestieren gegen „russisches Gesetz“

Ausländischer Einfluss soll kontrolliert werden

Der Gesetzesentwurf, der am Dienstag im Parlament in erster von drei Lesungen debattiert wurde, sieht vor, dass etwa NGOs, die Geld aus dem Ausland bekommen, diese Finanzquellen offenlegen. Die georgische Regierung will so nach eigenen Angaben für mehr Transparenz sorgen und das Ausmaß ausländischer Einflussnahme stärker kontrollieren. Viele Projekte der Zivilgesellschaft und zur Demokratieförderung in Georgien werden vom Westen finanziert, darunter mit Geldern aus der EU und den USA.