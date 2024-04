Rafael Nadal gegen Flavio Cobolli – ab 16 Uhr LIVE

Nach rund drei Monaten Auszeit kehrt Rafael Nadal beim ATP-500-Turnier in Barcelona auf die Tour zurück. In der katalanischen Hauptstadt bekommt es der 22-fache Grand-Slam-Sieger zum Auftakt mit dem Weltranglisten-62. Flavio Cobolli zu tun. Nadal bestreitet am Dienstag sein erstes Sandplatzmatch seit dem French-Open-Finale 2022. Der Spanier hatte in der jüngeren Vergangenheit mit Verletzungsproblemen zu kämpfen und wird seine Karriere voraussichtlich nach der laufenden Spielzeit beenden.