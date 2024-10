Federer rühmt Thiem: „Du warst ein super Typ!“

Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic haben Dominic Thiem bei der Galanacht des Sports in Wien schöne (Video-)Botschaften mit auf den Weg in sein Leben nach der Tennis-Karriere gegeben! Von Fußball-Star David Alaba bekam der Niederösterreicher am Donnerstagabend zudem den NIKI in der Kategorie Special Award überreicht.