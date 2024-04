Von 30 Grad und Sonnenschein zu Regen und Schnee

Bereits seit Dienstagvormittag regnet es verstärkt in Mittel- und Unterkärnten. Und das bleibt auch so bis zum Abend. Sogar Frau Holle schaut vorbei, die Schneefallgrenze sinkt bis abends zum Teil auf 500 Meter. Seit Vormittag schneit es etwa auf der Pack und am Katschberg, dort gilt auch Schneekettenpflicht. Die Temperaturen sinken auf ein bis vier Grad.