Größte Firmenansiedlung in der Dorfgeschichte

Zäh ist das (einspurige) Fortkommen zurzeit auf der Umfahrung Nassereith, an den Galerien wird gewerkelt. Wer allerdings in Richtung Innsbruck fährt, sieht Gewerke ganz anderer Dimensionen und fragt sich angesichts der gewaltigen Erdbewegungen auf über zwei Hektar: Was entsteht denn hier? Nassereiths BM Herbert Kröll würde die Frage mit großem Stolz beantworten: „Ein gewaltiges Projekt für die Gemeinde.“ Wahrscheinlich die größte Betriebsansiedelung in der Geschichte des Dorfes.